ضبط ٣ أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل شقة بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عمال لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تمكن المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس والرائد عمرو شريف والنقيب كريم الأهواني، معاونا المباحث، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من "أحمد. ="، و"ناصر.أ"، وسيد.ع"، جميعهم عمال؛ حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بشقة بالطابق الأرضي بعقار دائرة القسم وعثر بداخلها على حفرة قطرها 1.5 متر بعمق 7 أمتار وأدوات تنقيب على النحو التالي غلق، كوريك، جاكوش، منشار حديدي، عتلة حديدية، مفتاح إنجليزي.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.