مصر | لتجنب الحوادث.. تعرف على إرشادات المرور وقت سقوط الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتجنب الحوادث.. تعرف على إرشادات المرور وقت سقوط الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن عدة إرشادات لقائدي المركبات، حال سيرهم في الطرق، أثناء سقوط الأمطار، لتجنب وقوع أي حوادث مرورية، وجاءت على النحو التالي:

1- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

4- إستخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

6- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

7- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

8- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

9- عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا لذويهم سالمين.

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