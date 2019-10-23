أخبار مصر | "التعليم" توضح "هل إجازة المدارس تشمل المعلمين أيضا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" توضح "هل إجازة المدارس تشمل المعلمين أيضا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الإجازة في المدارس اليوم الاربعاء للمعلمين والطلاب.

وكان بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بتعطيل الدراسة للطلاب الأربعاء بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكدت الوزارة على سير العملية التعليمية بباقي المحافظات بصورة طبيعية وفي المواعيد المعلنة.