أخبار مصر | عاجل.. وزير الطيران يصدر قرارا بغلق صالة 2 بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير الطيران يصدر قرارا بغلق صالة 2 بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت سلطات مطار القاهرة الدولي مساء الثلاثاء، صالة رقم 2 بمبنى الركاب رقم 1، لحين الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمبنى.

وذلك بناء على قرار أصدره الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، في بيان قال فيه إن صالة 2 تدخل ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الصالات بمبنى الركاب بالمطار القديم، والتي تقوم بها شركة فرنسية متخصصة في الأعمال الإنشائية.

وأضاف البيان أن هذه الصالة مخصصة حاليا لتشغيل رحلات لإحدى شركات الطيران الخاصة، بمعدل رحلة إلى رحلتين يوميا نظرًا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، ولا تقلع منها أي رحلات منتظمة لشركات طيران مصرية أو أجنبية.

يُذكر أنه تم تداول مقطع فيديو يبين وجود تجمعات للمياه بصالة 2 نتيجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد الثلاثاء.