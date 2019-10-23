أخبار مصر | شارع المعز ينجح في مواجهة مياه الأمطار والسر صيانة نظام الصرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شارع المعز ينجح في مواجهة مياه الأمطار والسر صيانة نظام الصرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بوزارة الأثار، أن أيًا من الأماكن أو المواقع أو الشوارع الأثرية قد عانى بشكل سلبي من الأمطار اليوم، وفي مقدمتها شارع المعز لدين الله الفاطمي.

ومن ناحيته قال محمد أبو سريع مدير عام منطقة أثار الجمالية، إن شارع المعز لدين الله الفاطمي لم يتعرض لأي زيادات من مياه المطر، حيث عملت بالوعات صرف مياه المطر بالشارع على الوجه الأكمل.

وأكد أبو سريع أن بلاعات الصرف نجحت في تصريف مياه المطر الزائدة ويرجع السر في ذلك لعمليات الصيانة المستمرة التي تقوم بها إدارة الجمالية بالتعاون ما بين الأثار وحي وسط القاهرة ومركز معلومات دعم الشبكات التابع لمجلس الوزراء حيث قامت بتنظيفها وصيانتها وتغيير التالف منها خلال الأيام الماضية، وتمت مراجعة كافة مخرات الأمطار وتغييرها، وذلك استعدادًا للموسم الشتوي وفي إطار رفع كفاءة شارع المعز أكبر متحف أثري مفتوح بالعالم والشارع الرئيسي في القاهرة الفاطمية.

ومدينة القاهرة هي المدينة التي أمر المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي بتخطيطها لتكون عاصمة لدولته في مصر، وجاء تصميمها على شكل حصن، بأسوار منيعة، وبوابات ذات طابع حربي، ومن هنا اكتسبت اسمها الشهير وهو أنها قاهرة الأعداء، وإن كان في بداية تأسيسها سميت بالمعزية ثم سميت بالمنصورية ثم القاهرة المعزية المحروسة.

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وشارع المعز لدين الله الفاطمي هو شارعها الرئيسي وبعدد كبير من الآثار من كل العصور التي حكمت مصر بدءً من العصر الفاطمي ومرورًا بالعصر الأيوبي ثم المملوكي وحتى العصر العثماني وانتهاءً بعصر محمد علي.

وتعد أشهر آثار الشارع سبيل وكتاب خسرو باشا وهو عثماني، وكذلك قبة الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين المماليك والتي أنشأتها الملك شجر الدر وكانت تحوي ما يشبه متحفًا لمقتنيات السلطان، وضريح السلطان، ثم قبة الناصر قلاوون والتي هي جزء من مجموعته الشهيرة، والتي تشتمل على قبة ضريحية، ومدرسة، وخانقاه، وبيمارستان، ويعتبر المارستان القلاووني من أوائل المستشفيات العامة في العالم وسبقه أحمد بن طولون، وصلاح الدين الأيوبي.

كما يأتي متحف النسيج المصري كمعلم من أبرز معالم الشارع، والذي يؤرخ للنسيج المصري منذ العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث، مروًا بالفترة القبطية، والعصر الإسلامي، والعصر العثماني، وعصر أسرة محمد علي.

ومن أبرز معالم الشارع جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي والذي يحتل المساحة بجانب باب الفتوح، ويعتبر معلمًا مهمًا وهدفًا لكل زوار الشارع.

وعن أقدم عمارة حجرية باقية في القاهرة الفاطمية، تأتي واجهة الجامع الأقمر، والذي يرجع بناؤه إلى بدايات العصر الفاطمي، وواجهته من أجمل واجهات العمارة الإسلامية، وقد تم استنساخ واجهة الأقمر في واجهة المتحف القبطي بمجمع الأديان.