أخبار مصر | مصدر يكشف حقيقة تراكم مياه الأمطار بإحدى صالات السفر بمطار القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف حقيقة تراكم مياه الأمطار بإحدى صالات السفر بمطار القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن الفيديو الذي تم تداوله منذ قليل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تراكم لمياة الأمطار داخل إحدى صالات السفر بمطار القاهرة هو خاص بصالة رقم ٢ بمبني الركاب رقم ١ الواقعة بالطابق السفلي بالمطار القديم والتي تدخل حاليا ضمن أعمال التطوير الخاصة بمبني الركاب رقم ١ والتي تقوم بها شركة فرنسية.

وقال المصدر، إن هذه الصالة مخصصة حاليا لتشغيل رحلات لإحدي شركات الطيران الخاصة بمعدل رحلة الي رحلتين يوميا نظرا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة ولاتقلع منها حاليا رحلات منتظمة لشركات أخري كما أن هذا المكان بعيد تماما عن صالات السفر والوصول بمبني الركاب رقم ١ و٢ و٣ التي تشهد تردد المسافرين من والي مطار القاهرة والتي لم تتأثر مطلقا بسوء الأحوال الجوية ومرفق الصور الدالة علي ذلك.

وأضاف المصدر قائلا: "حدثت تجمعات المياة بالصالة نتيجة تراكم مياه الأمطار بشكل كبير تجاوز الحاجز الخرساني المقابل للصالة الواقعة بالطابق السفلي تحت الأرض حيث تم تسريب المياة لفترة زمنية محدودة وعلي الفور تم سحب المياه من داخل الصالة ولا يوجد حاليا اي أثار لها".