أخبار مصر | وزارة التنمية المحلية تتابع سقوط الأمطار على بعض الأحياء في القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة التنمية المحلية تتابع سقوط الأمطار على بعض الأحياء في القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لسوء الأحوال الجوية وسقوط كميات كبيرة من الأمطار علي محافظة القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية، قامت الوزارة علي مدار اليوم الثلاثاء، بمتابعة إدارة الأزمة مع محافظة القاهرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع مياه الأمطار المتراكمة في بعض الأنفاق والشوارع الرئيسية بالأحياء والتي تسببت في إعاقة حركة المرور و سير المواطنين في الشوارع والطرق الرئيسية .

وأكدت الوزارة أنه تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه في مناطق تراكم مياه الأمطار بنطاق المنطقة الشرقية بأحياء مدينة نصر شرق ومصر الجديدة وشارع صلاح سالم و نفق العروبة وطريق النصر أمام النصب التذكاري وميدان الشهيد هشام بركات وطريق النصر مع عباس العقاد، حيث تم الدفع بعدد 80 سيارة لشفط المياه وجارى التعامل مع الأزمة .

وأشارت الوزارة إلي أنه تم أيضاً الاستعانة بإمكانيات الأحياء المجاورة في المناطق التي تشهد وجود تجمعات كبيرة من المياه بالقاهرة للمساعدة في سرعة شفط المياه و مواجهة الأزمة وإعادة الأمور الي طبيعتها ، وأوضحت الوزارة أنه تم التنسيق مع إدارة مرور القاهرة لإيجاد طرق ومحاور بديلة لأماكن الاختناقات في بعض الشوارع والمحاور الرئيسية بالمحافظة ، وضرورة استمرار تواجد كافة فرق الطوارئ والتدخل السريع في الشارع تحسبناً لسقوط أمطار أو سيول .

وفي السياق ذاته وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية كافة المحافظات برفع درجة الاستعداد والطوارئ واستمرار مراجعة الاستعدادات الخاصة بمواجهة السيول والأمطار تحسباً لاستمرار سقوط الأمطار أو السيول علي محافظاتهم خلال الأيام المقبلة، مؤكداً على ضرورة إتخاذ المحافظات لكافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول وتكثيف جولات المرور الميدانى على الأماكن التي قد تمثل أماكن تجمع المياه والامطار .

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كما وجه شعراوي غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة باستمرار متابعة الموقف في كافة غرف العمليات بالمحافظات علي مدار الساعة والتنسيق بصورة مستمرة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قد وجه بمرور فرق من قطاع التخطيط وإدارة الازمات والمتابعة بالوزارة علي كافة المحافظات علي مدار الشهرين الماضيين لاختبار ومتابعة اجراءاتها لمواجهة موسم الأمطار والسيول والتأكد من صلاحية مخرات السيول للاستعداد لفصل الشتاء .

وتلقي اللواء محمود شعراوي تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة حول الاتصالات التي أجرتها الغرفة ك علي مدار اليوم مع المحافظات لمتابعة أحوال الطقس وسقوط أمطار أو سيول ، حيث تبين من التقرير استقرار حالة الطقس والأحوال الجوية في عدد كبير من المحافظات باستثناء البعض الذي يشهد سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق بتلك المحافظات ومن بينها القليوبية حيث تم الدفع وتوفير عدد من سيارات شفط المياه لتلك المناطق وتسيير حركة المرور .

كما أشار التقرير إلي أن حالة الأحوال الجوية مستقرة في محافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف ، كما شهدت بعض المحافظات سقوط أمطار وعادت الامور الي طبيعتها وتشهد استقرار .