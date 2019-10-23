شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات «القضاة»: المنافسة على رئاسة «النادي» بين مستشاري النقض والاستئناف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر قضائية، أمس، إن اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد الكلى لنادى قضاة مصر، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تلقت 3 طلبات للترشح على مقعد رئاسة النادى، من المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادى الحالى، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار يسرى عبدالكريم، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبدالفتاح مراد، نائب رئيس محكمة الاستئناف.

وأضافت المصادر أن المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، المستشار الإعلامى لرئيس المحكمة، والمستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام النادى الحالى، نائب رئيس محكمة النقض، سيعلنان ترشحهما خلال الساعات المقبلة على مقعد رئاسة النادى.

واعتبرت المصادر أن المنافسة على مقعد الرئاسة ستكون بين قضاة ومستشارى محكمتى الاستئناف والنقض، كاشفةً أن القوائم الانتخابية الأبرز ستكون بين المستشار عبدالمحسن، الذي يترشح على رأسى قائمة تضم نحو 11 اسمًا من الأعضاء الحاليين بمجلس إدارة النادى، كما يخوض المستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام النادى الحالى، الانتخابات أيضًا على رأس قائمة مكتملة تشمل جميع مقاعد المجلس.

وقال المستشار «عبدالمحسن»، رئيس النادى الحالى، لـ«المصرى اليوم»، إنه سيعلن برنامجه تفصيلًا مع إغلاق باب الترشح للانتخابات، مساء الأحد المقبل.

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وبحسب مصادر، فإن المرشحين «عبدالكريم» و«مراد» بصدد تجهيز البرنامج، وإعلانه خلال الساعات المقبلة.

فيما أعلن المستشار رضا برنامجه الانتخابى قبل التقدم رسميًا للترشح على رئاسة النادى، وتضمن البرنامج- حسب رضا- كل ما هو خدمة تقدم لرجال القضاء والنيابة العامة، وهو ما يسمى بخدمات رجال القضاء وإعادة كل الخدمات التي كانت تقدم في عصور سابقة «شرفنا بالعمل فيها في مجالس إدارات مختلفة كإقامة المعارض للسلع المعمرة والملابس بأسعار مناسبة وبطرق ميسرة للسداد وتوفير القروض الميسرة بالتعاون مع كل البنوك وخاصة البنك المركزى، مع الاهتمام الكامل باحتياجات أساتذتنا ممن أكملوا العطاء (المعاشات) وأسر المتوفين منهم، وإعادة الانضباط والخدمات للنادى النهرى بالعجوزة من حيث ضبط البوابات والأسعار والخدمات المناسبة كما كان من قبل، فضلًا عن التعاون مع صندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية بوزارة العدل لتوفير أقصى خدمة ممكنة للأعضاء وأسرهم».

وفى ذات السياق، تلقت اللجنة المُشرفة على الانتخابات طلب ترشح المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية الأسبق، على مقعد المتقاعدين، للمرة الثانية على التوالى، كما تلقت اللجنة أوراق ترشح 4 مرشحين على مقعد النيابة، و6 مرشحين على مقعد رؤساء المحاكم، ومرشحين اثنين على مقعد المتقاعدين، و9 مرشحين على مقعد المستشارين.

وكان نادى القضاة بدأ، الاثنين الماضى، فتح باب الترشح للانتخابات الكلية للنادى، لمدة 7 أيام، تنتهى في 27 من الشهر نفسه.

وأكد المستشار رضا محمود، المتحدث الرسمى للنادى، أن الانتخابات تنعقد على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادى القضاة وتشمل مقعد الرئيس، ومقعدًا عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين.