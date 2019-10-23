شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: إعفاء المسافرين الليلة من أي غرامات أو فروق تغيير مواعيد الحجز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مصر للطيران إعفاء عملائها المسافرين على رحلاتها مساء الثلاثاء، والتي شهدت تأخير من أي غرامات أو فروق تغيير مواعيد الحجز، وذلك نظرا لعدم تمكنهم من اللحاق برحلاتهم لتعطل الطرق المؤدية للمطار لسوء الأحوال الجوية وشدة الأمطار.

وأهابت الشركة بعملائها مراجعة حجوزاتهم وتعديلها عن طريق خدمة الـcall center الخاصة بمصر للطيران أو التوجه إلى مكتب المبيعات المتواجد بمبنى الركاب ٣ الذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة أو المكاتب الأخرى المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.