شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 23/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي ، اليوم الأربعاء ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

Advertisements

تبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 1-3 درجات مئوية.

وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويكون الطقس غائماً جزئياً في أغلب المناطق.

ويوجد فرصة لهُطول زخات رعدية من الامطار في أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، خاصة الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد، وقد تكون الأمطار غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية في مناطق البادية الشرقية وأجزاء من جنوب المملكة.

تشمل فرصة الأمطار الرعدية منطقة خليج العقبة مع ساعات ما بعد الظُهر والمساء.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء رطبة وباردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية.

وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، مع فرصة لهُطول زخات رعدية من الامطار في أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية.

وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ، وتسود أجواء خريفية غائمة جزئياً الى غائمة بشكل عام نهاراً ، وتتأثر البلاد بحالة متوسطة الى قوية من عدم الاستقرار الجوي بحيث تتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية قد تكون غزيرة في مناطق متفرقة وعلى نحو غير شامل ، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبياً في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية وتبقى الفرصة مواتية لهطول زخات محلية رعدية الطابع في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ، ويحذر طقس فلسطين من خطر تشكل السيول في بعض المناطق خصوصاً شرق البلاد والمناطق المنخفضة والسواحل الجنوبية .