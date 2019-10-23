شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الإذاعات الإسلامية تعقد لقائها الخامس بالقاهرة حول نشر الوسطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الإذاعات الإسلامية، الاجتماع الخامس لمسئولى إذاعات القرآن الكريم التابع لاتحاد الإذاعات الإسلامية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان (دور إذاعات القرآن الكريم فى نشر الوسطية والتسامح).

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يعد هذا الاجتماع هو الثانى على التوالى الذى يعقد بماسبيرو، بمشاركة رؤساء إذاعات القرآن الكريم التابعة لإتحاد الإذاعات الإسلامية من21 دولة، وتشهد جلسات يوم الأربعاء (تأكيد الإسلام على مفهوم الوسطية والاعتدال) و(دور إذاعة القرآن الكريم فى مواجهة الفكر المتطرف).

كما تقام جلسة الخميس تحت عنوان (دور إذاعات القرآن فى توحيد المفاهيم والتقريب بين المذاهب الفقهية والرد على الشبهات) وتتضمن الجلسة الختامية عرض التقرير الختامى للاجتماع الذى يترأسه محمد سالم ولد بوك- المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية- حيث يقوم بإعلان توصيات الاجتماع الخامس، و تم توجيه الدعوة إلى الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء و هيئة كبار العلماء، وجامعة الأزهر- د. أسامة الأزهرى- المستشار الدينى لرئيس الجمهورية- وعدد كبير من علماء الأزهر الشريف.