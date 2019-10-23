شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تناشد المواطنين الابتعاد عن مصادر التيار وعدم التطوع لإصلاح الأعطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين بالابتعاد عن مهمات الكهرباء، مناشدا المواطنين بعدم التطوع لإصلاح أى أعطال والابلاغ عن أى عطل أو تأثر أى مهمة من مهمات الكهرباء بالأمطار على الخط الساخن للوزارة على رقم 121.
وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفرق الفنية التابعة لشركات توزيع الكهرباء متواجدين بالشوارع بمختلف أنحاء الجمهورية التدخل السريع فى حالة وجود أى أعطال ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.
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