شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد وفيات حادث طريق المحلة- طنطا لـ4 حالات بينهم عريس وعروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع منذ قليل عدد الوفيات فى حادث تصادم أتوبيس نقل عام مع سيارة ملاكى بها عريس وعروسة على طريق المحلة طنطا، أمام قرية الرجدية مركز طنطا، إلى 4 قتلى بينهم العريس والعروسة و6 مصابين.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا، انتقلت القيادات الأمنية لمكان الحادث وسيارات الإسعاف، وتبين تصادم اتوبيس نقل عام فى سيارة ملاكي بها عريس وعروسة.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من سمير علاء عسكر، وصدام سليمان رزق ( العريس) وعروسته أمانى شمس الدين، وفتاة فى العقد الثانى من العمر، وإصابة 6 أخرين، وهم أمنية السيد السعيد مصابة باشتباه ارتجاج بالمخ، والتونى فتحي محمد مصاب بسحجات وكدمات، وشكري هاشم عبد الله مصاب اشتباه كسر فى الضلوع، وفاطمة فاروق الميهي بقطع فى اللسان، وحامد النجار مصاب بكسر فى الساق اليسرى، وأمينة سعد البيشي مصابة بجرح متهالك وكسر فى الفك العلوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات والجثث إلى المشرحة.