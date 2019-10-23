وليد جنبلاط: استقالة حكومة الحريرى قد تؤدى إلى عواقب غير محسوبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى فى لبنان، أن استقالة حكومة الحريرى قد تؤدى إلى عواقب غير محسوبة.
وأضاف خلال تصريحاته إلى قناة"سكاى نيوز" أنه سيستمر فى محاولات الإصلاح من داخل الحكومة، وأن إسقاط النظام يجرى من خلال الانتخابات.
وشدد على أنه لا بد من حكومة واضحة تأتى من خلال انتخابات جديدة، مضيفا:"نحن ضد بيع القطاع العام والخصخصة وندعو سعد الحريرى إلى إعادة النظر فى كل هذه الخيارات".
وأوضح قائلاً :"رئيس الجمهورية صامت والمتحدث باسمه هو جبران باسيل الذى خرب البلاد والعباد.. ونطالب بتعديل وزارى كى نتخلص من هذه الزمرة الحاكمة التي سيطرت على البلاد".
واستطرد قائلا:"رئيس الجمهورية صامت والمتحدث باسمه هو جبران باسيل الذى خرب البلاد والعباد".
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