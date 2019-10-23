شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تعطيل الدراسة غدا للطلاب فقط وليس للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تعطيل الدراسة غدا الأربعاء يشمل الطلاب فقط، أما المعلمين والإداريين هم من العاملين بالدولة ومنحهم إجازة ليس من سلطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى بيان لها اليوم الثلاثاء تعطيل الدراسة فى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) للطلاب غدًا الأربعاء.