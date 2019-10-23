شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق صالة 2 بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة لحين الانتهاء من أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الطيران فى بيان لها منذ قليل، إن وزير الطيران المدنى أصدر توجيهاته بغلق صالة رقم 2 بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، لحين الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمبنى، حيث تدخل صالة 2 ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الصالات بمبنى الركاب بالمطار القديم والتي تقوم بها شركة فرنسية متخصصة فى الأعمال الإنشائية .
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصالة مخصصة حاليا لتشغيل رحلات لإحدي شركات الطيران المصرية الخاصة بمعدل رحلة الي رحلتين يوميا نظرا لاعمال التطوير ورفع الكفاءة ولا تقلع منها أى رحلات منتظمة لشركات طيران أخري مصرية أو أجنبية .
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