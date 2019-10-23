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الكهرباء: انقطاعات محدودة فى مصر الجديدة والعبور فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك استقرار فى التيار الكهربائى بمختلف أنحاء الجمهورية ولم تتأثر بالسيول والأمطار التى تشهدها البلاد إلا منطقتى مصر الجديدة والعبور.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن بعض العقارات بمنطقة مصر الجديدة تعرضت لانقطاع فى التيار الكهربائى نتيجة سقوط شجرة على إحدى مهمات الكهرباء، أدى إلى انقطاع التيار ، لافتا إلى أن سبب وصول عدد ساعات الانقطاع لساعتين بهذه المنطقة هو صعوبة وصول فرق الطوارئ لمكان الانقطاعات بسبب امتلاء نفق العروبة بمياه الأمطار.
 

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