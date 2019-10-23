شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: انقطاعات محدودة فى مصر الجديدة والعبور فقط والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن بعض العقارات بمنطقة مصر الجديدة تعرضت لانقطاع فى التيار الكهربائى نتيجة سقوط شجرة على إحدى مهمات الكهرباء، أدى إلى انقطاع التيار ، لافتا إلى أن سبب وصول عدد ساعات الانقطاع لساعتين بهذه المنطقة هو صعوبة وصول فرق الطوارئ لمكان الانقطاعات بسبب امتلاء نفق العروبة بمياه الأمطار.
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