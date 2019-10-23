تمركز 30 سيارة لشفط مياه الأمطار فى مطالع ومنازل كبارى وأنفاق القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمركز 30 سيارة شفط مياه بمحيط أنفاق الثورة والعروبة والمرغنى والـ90 بالتجمع الخامس وبمطالع ومنازل الكبارى، لشفط تراكمات مياة الأمطار، فيما تزال أنفاق الثورة والعروبة والمرغنى مغلقة لحين سحب المياه بالكامل، وسط تمركز رجال المرور بالطرق. Advertisements وكانت تراكمات مياه الأمطار ظهرت بمحور الأوتوستراد والثورة والنصر وشارع التسعين والطيران وصلاح سالم، وأجرت إدارة المرور تحويلات سحب المياه بالكامل، كما ظهرت مياه داخل نفق الثورة والمرغنى والأزهر ونفق الـ90، وجارى العمل على الانتهاء من تجمعات المياه. وظهرت كثافات مرتفعة للسيارات بمحور صلاح سالم والأوتوستراد والنصر والمرغنى والثورة وطريق السويس وكوبرى أكتوبر من مدينة نصر للجيزة، وسط متابعة لحركة السيارات بواسطة الكاميرات.

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