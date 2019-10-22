شكرا لقرائتكم خبر عن خطة طوارئ لمواجهة السيول في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وضعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، خطة شاملة لجميع مدن المحافظة، لمواجهة مخاطر السيول أو الأزمات في حالة حدوثها. وبحسب بيان، شملت خطة مواجهة مخاطر السيول، التأمين الفنى لشبكات المياه والصرف الصحي، وكذلك تأمين خطوط الإمداد الرئيسية للمياه «خط الكريمات» و«خط قنا»، من خلال توفير مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات لضمان وصول المياه للمواطنين وكذلك تامين محطات التحلية وشبكات المياه داخل مدن المحافظة.

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