شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تعطيل المدارس للطلاب فقط.. وسير العملية التعليمية في باقي المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها، أن القرار الخاص بتعطيل الدراسة للطلاب غدًا الأربعاء بمحافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) هو قرار يخص الطلاب فقط.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيانها: «بناءًا على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بتعطيل الدراسة للطلاب غدًا الأربعاء بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية».

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سير العملية التعليمية بباقي المحافظات بصورة طبيعية وفي المواعيد المعلنة.