شكرا لقرائتكم خبر عن المسلماني: كلية العلوم السياسية «هارفارد مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت جريدة النخبة، المنبر الإعلامي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بمرور عام على إطلاقها، بحضور الأستاذ الدكتور/ محمود السعيد عميد الكلية، والأستاذة الدكتور حنان محمد على وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أساتذة الكلية وهيئة تحرير الجريدة، ونخبة من الشخصيات العامة، منهم السفير ووزير الخارجية الأسبق والنائب البرلماني (محمد العرابي)، الإعلامي ومستشار رئيس الجمهورية الأسبق (أحمد المسلماني)، النائب البرلماني الشاب (أحمد زيدان)، الصحفي والكاتب المسرحي نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون (أيمن الحكيم)، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفيرة (جيلان علام)، أستاذ العلوم السياسية الحاصلة على وسام الشرف من الجمهورية الفرنسية (أ.د.نازلي معوض).

في البداية تحدث رامي مجدي رئيس تحرير الجريدة والمدرس المساعد بقسم العلوم السياسية، عن فكرة الجريدة التي انطلقت منذ عام بشكل شهري منتظم، مشيرا إلى أن الهدف منها في الأساس أن تكون بمثابة نقطة وصل بين طلاب الكلية من جهة وبين أساتذهم، وكذلك كي تكون جسرا يربط بين طلاب الكلية وخريجيها المتميزين في جميع المجالات.

وأضاف أن سبب نجاح هذه التجربة التي لفتت الأنظار إليها يعود إلى أن فريقها يعملون دون شرط أو أمر، وإنما يحركهم دافع الحب والاعتزاز بهذه التجربة التي أعطت الفرصة للطلاب لتعلم فن الكتابة، ليس هذا فحسب وإنما للالتقاء بالواقع، كما قدم الشكر لكل من عميد الكلية لأنه أتاح الفرصة لخروج الجريدة، وللدكتورة حنان محمد على الأم الروحية لجريدة النخبة، ولكل من كتبوا في هذه الجريدة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ولضيوف الجريدة المتميزين من خريجي الكلية الذين شغلوا مناصب مرموقة من المجتمع.

أما الدكتور مازن حسن، عضو مجلس تحرير المجلة والأستاذ المساعد بالكلية، فقال إنه فخور بنجاح هذه التجربة، بل إنه بشعر بالغيرة الحميدة حينما يقرأ أعداد الجريدة ويرى اللقاءات المتميزة والمصادر الهامة التي يتم مقابلاتها، وحينما يسمع إعجاب الطلاب بهذه الجريدة، متمنيا دوام التوفيق والنجاح لكل محرريها.

ثم تحدثت الدكتورة حنان محمد على مشيرة إلى انه تم إطلاق هذه الجريدة لتكون منبرا لكل من الطلاب والأساتذة وخريجي الكلية من الوزراء والمستشارين والبرلمانين الذين كانوا نجوما على صفحات جريدة النخبة، ووجهت الشكر لكل من لبى الدعوة للكتابة بها، موجهة الشكر لفريق عمل النخبة.

من جانبه وجه الأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد الكلية الشكر لكل من شاركوا في هذه المناسبة السعيدة، قائلا إننا نحتفل اليوم بمرور عام على تجربة النخبة التي استطاعت أن تكون منصة إعلامية قوية رغم قلة الإمكانات المتوفرة لها، واستطاعت اكتشاف طاقة كامنة من المواهب لطلاب الكلية، فهي نموذج للإعلام الهادف البناء، وأعلن عن مفاجأة جيدة وهي أن العام الجديد سيشهد نسخة مطبوعة من الجريدة إضافة إلى نستختها الإلكترونية الحالية.

بعد ذلك تحدث ضيوف الحفل والذين استضافتهم جريدة النخبة على مدار إصداراتها في العام الماضي، حيث تحدث السفير محمد العرابي عن الحوار الذي أجراه معه فريق النخبة موضحا أن هذه التجربة أضافت إلى حيوية الكلية وتألقها، متنميا استمرار النجاح للجريدة.

ثم تحدث الصحفي والإعلامي المعروف ومستشار رئيس الجمهورية السابق أحمد المسلماني، قائلا إنه يفخر بكونه خريج من خريجي الكلية، التي يصفها دائما بـ «هارفارد مصر»، وصحيفة النخبة هي نموذج للكتابة الصحفية الراقية بخلفية معرفية أكاديمية رفيعة، وأنها إضافة هامة لهذا الصرح العظيم.

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أما الأستاذة الدكتورة نازلي معوض أستاذ العلوم السياسية بالكلية والتي كانت من ضمن الحضور فقالت إن تجربة كلية الاقتصاد هي كلية متفردة في جمهورية مصر العربية منذ إنشائها؛ لأنها قائمة على فكرة الوطنية، وجريدة النخبة تجمع الثمار الطبية للكلية، فهي تربط بين الطلاب والأساتذة وخريجها المتميزين.

وقال النائب البرلماني أحمد زيدان خريج الكلية وأصغر نائب في البرلمان المصري أنه سعد بالالتقاء بفريق النخبة الذين قاموا بإجراء حوار معه، موضحا ان أنشطة الكلية امر هام ويجب على الطلاب المشاركة بها وعلى رأسها نماذج المحاكاة.

من جانبها قالت السفيرة جيلان علام، أن هذه الجريدة تثبت تميز الكلية، وتتمنى أن يتم توزيعها على مراكز الفكر داخل وخارج مصر.

وقال الصحفي أيمن الحكيم، الذي كتب مقال عن تجربة جريدة النخبة في مجلة الإذاعة والتليفزيون، أننا أمام تجربة إعلامية مهمة تجمع بين الجاذبية الصحفية والأكاديمية الرزينة، ويجب أن تخرج خارج أسوار الجامعة وتصل للشباب في كل مكان لتساعدهم على زيادة وعيهم السياسي.

وألقت كلمة هيئة التحرير كلا من سيلفانا صبحي المدرس المساعد بقسم الإحصاء، والطالبة فريدة خليفة نائب رئيس تحرير الجريدة، حيث قالت سيلفانا أن الجريدة وفرت الفرصة للطلاب للعمل كمحررين ومترجمين بها ومنبرا لهم يعبرون فيها عن أرائهم، أما فريدة فقالت إن هذه التجربة أضافت لها هي وزملائها من الطلاب الكثير وبدونها لم يكونوا يستطيعون التعبير عن هذه أرائهم بهذا الشكل.

وأشار الدكتور سامي السيد أستاذ الاقتصاد بالكلية إلى ان النخبة ساهمت في الوصول إلى كل الطلاب والأساتذة، وشهدت جهد غير عادي من هيئة التحرير بشكل يعد إضافة إلى الكلية.

أما الدكتورة أمنية حلمي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، فقالت إن هذه الجريدة التي تصدر باللغة العربية والإنجليزية تساهم على تحقيق التواصل بين الأجيال وحققت فرصة التنوع في جميع المجالات، متمنية النجاح لكل فريق عمل الجريدة.

وفي نهاية الحفل التقط الحضور الصور التذكارية في أجواء من السعادة بهذه المناسبة .