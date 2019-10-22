شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الأرصاد لـ«المصري اليوم»: أمطار غزيرة حتى الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأمطار غزيرة ستستمر حتى الجمعة .

وأضاف عطا في تصريحات لـ«المصري اليوم» انه من المتوقع الأربعاء، أن تكون الأمطار أشد من اليوم الثلاثاء، وستكون الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وقد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار جنوباً نهاراً لطيف ليلاً .

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق .

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «23- 32»، إسكندرية «23- 28»، قنا «23- 36»، الأقصر «25 – 37»، أسوان «29 – 38».