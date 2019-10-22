شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن تعطيل الدراسة غدًا بالقاهرة الكبرى بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الأزهر الشريف تعطيل الدراسة بعدد من المعاهد الأزهرية غدا الأربعاء بسبب موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد. وذكر الأزهر في بيان: «قرر فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء، بالمعاهد الأزهرية التابعة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك بناء على تقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطق القاهرة الكبرى».

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