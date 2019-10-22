شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» عن غرق الشوارع: «الأمطار كانت كثيفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الأمطار التي شهدتها محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية»، اليوم كانت كثيفة جدًا لدرجة عدم استيعاب البالوعات لكل هذه الكمية من المياه ما أدى إلى غرق الشوارع.

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة جهود المحليات في مواجهة الأمطار في الفترة القادمة.

وكانت شهدت القاهرة الكبرى هطول أمطار غزيرة، تسببت في إرباك حركة المرور، في الطرق والمحاور الرئيسية، وأصابت العاصمة بالشلل.