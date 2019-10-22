شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: قطع الخدمة عن بعض المناطق المتأثرة بالأمطار حرصًا على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة لقطاع الكهرباء تتابع على مدار 24 ساعة وجود أي شكاوى أو أعطال أو انقطاعات، مشيرة إلى أنه يجري على الفور اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى، كما يتابع مركز التحكم القومي حالة الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية سواء من الدوائر الرئيسية أو الدوائر البديلة.

وأشارت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، إلى أنه يتم أحياناً فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية حرصاً على سلامة المواطنين، مؤكدة أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار على مدار اليوم مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقى أية شكاوى، كما أنه يوجد غرف عمليات لمتابعة الموقف أولاً بأول.

ولفتت إلى أنه عند تواجد أي عطل يرجى الاتصال بالخط الساخن على الرقم 121 سواء من التليفون الأرضى أو المحمول على مدار 24 ساعة مع عدم الاقتراب من المهمات الكهربية.