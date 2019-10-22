شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سلطة الطيران المدني عن غرق مطار القاهرة: «كثافة المياه فوق المتوقع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كابتن طيار سامح حفني، رئيس سلطة الطيران المدني، إن قرار قرار تأجيل بعض الرحلات الجوية، خاص بشركة مصر للطيران، مشيرًا إلى أن التأجيل جاء نتيجة لإغلاق الشوارع المؤدية إلى المطار بعد غرقها.

وأضاف «حفني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذا على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق بالصور والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن غرق إحدى صالات مطار القاهرة الدولي، أن بعض الصور والفيديوهات التي تمت تداولها صحيح، والبعض الآخر قديم.

وعن سبب غرق إحدى الصالات التي تقل عدد ضئيل جدًا من الرحلات، قال «حفني»: «كثافة المياه كانت فوق الموقع».