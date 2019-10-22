شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يمنع النواب من الرد على حديث الحرب الإثيوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، طلب بعض الأعضاء التعليق على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، والتي أشار فيها إلى إمكانية نشوب حرب بين مصر وإثيوبيا على خلفية أزمة سد النهضة.

وقال عبدالعال إنه قرأ مثلهم التصريحات، لكنه لم يستوثق منها حتى الآن، وإنه سيراجع وزارة الخارجية المصرية للتأكد من صحة هذه التصريحات قبل أن يسمح للنواب بالرد على الجانب الإثيوبي.