شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق بسبب الأمطار.. وتلقي البلاغات عبر «121» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن سوء الأحوال الجوية أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.

وتابع حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «فرق الطوارئ توجهت إلى بعض المناطق التي شهدت انقطاع التيار الكهربائي، حيث تصطحب معها مولدات كهربائية احتياطية للاستعانة بها، حال تأخير عمليات الإصلاح»، مشيرا إلى أن أطول فترة انقطاع للتيار الكهربائي كانت ببعض مناطق العبور ومصر الجديدة، حيث عاد التيار لمعظمها باستثناء عمارات قليلة.

وأشار إلى أن الوزارة تتلقى بلاغات الأعطال الكهربائية عبر الخط الساخن 121.