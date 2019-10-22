شكرا لقرائتكم خبر عن «الصرف الصحي»: الأمطار اليوم على القاهرة كانت «سيولًا» وغير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق وليد عابدين، المتحدث الإعلامي لشركة القاهرة للصرف الصحي ومياه الشرب ،على الأمطار الغزيرة التي سقطت في منطقة مصر الجديدة اليوم، حيث ذكر أن كمية هذه الأمطار غير مسبوقة، ولا تُعد أمطار بل سيول، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN».

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وأضاف «عابدين»، أنه الشركة انتشرت الساعة التاسعة صباحًا على المحاور الرئيسية، وتجاوزت كمية الأمطار 650 ألف كيلو متر مكعب من المياه في ساعة ونصف فقط، وهو رقم كبير للغاية على شرق القاهرة، وتم توجيه معظم الشفاطات لمصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة، موضحًا أن الشبكة تستوعب كمية الأمطار 650 ألف كيلو متر مكعب على مدار 24 ساعة وليس على ساعة ونصف فقط وهو ما أحدث أزمة.

وتابع :«عندنا تقريبا 90 شفاط في المنطقة يسحبوا نقط تجمع المياه من الاماكن السخنة، في مدينة نصر والبانوراما، تم السيطرة عليها، الوضع دلوقتي أفضل بكثير، الأمطار نزلت بغزارة، دي سيول مش امطار، جاري التعامل معاها، وفي خلال ساعتين أو 3 ساعات الموضوع يرجع زي ما كان».

وواصل :«لو فتحنا حنفية مياه في حوض، المياه كانت كثيرة وغير مسبوقة، فالحوض هينزل المياه ولكن مع الوقت وليس دفعة واحدة».