شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران» ترد على واقعة تراكم المياه في إحدى صالات مطار القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح مصدر مسؤول بشركة ميناء القاهرة الجوي أن الفيديو الذي تداوله منذ قليل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تراكم لمياه الأمطار داخل إحدى صالات السفر بمطار القاهرة هو خاص بصالة رقم ٢ بمبنى الركاب رقم ١ الواقعة بالطابق السفلي بالمطار القديم، والتي تدخل حاليا ضمن أعمال التطوير الخاصة بمبنى الركاب رقم ١ والتي تقوم بها شركة فرنسية.

وأوضح المصدر أن «هذه الصالة مخصصة حاليا لتشغيل رحلات لإحدى شركات الطيران الخاصة بمعدل رحلة إلى رحلتين يوميا نظرا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة ولا تقلع منها حاليا رحلات منتظمة لشركات أخرى، كما أن هذا المكان بعيد تماما عن صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم ١ و٢ و٣ التي تشهد تردد المسافرين من وإلى مطار القاهرة والتي لم تتأثر مطلقا بسوء الأحوال الجوية، ومرفق الصور الدالة على ذلك».

وأضاف المصدر قائلًا: «حدثت تجمعات للمياه بالصالة نتيجة تراكم مياه الأمطار بشكل كبير تجاوز الحاجز الخرساني المقابل للصالة الواقعة بالطابق السفلي تحت الأرض حيث تم تسريب المياه لفترة زمنية محدودة وعلى الفور تم سحب المياه من داخل الصالة ولا يوجد حاليا أي آثار لها».

صالات سفر مطار القاهرة

صالات سفر مطار القاهرة

صالات سفر مطار القاهرة

صالات سفر مطار القاهرة

صالات سفر مطار القاهرة

صالات سفر مطار القاهرة

صالات سفر مطار القاهرة

صالات سفر مطار القاهرة

صالات سفر مطار القاهرة