شكرا لقرائتكم خبر عن «سانت كاترين» تصحح الأخطاء اللغوية على بوابة المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى استجابة سريعة لانتقادات مواقع التواصل الاجتماعى، أقدم مجلس مدينة سانت كاترين فى جنوب سيناء على تصحيح الأخطاء اللغوية المكتوبة باللغة الإنجليزية على بوابة المدينة.

وأعلن اللواء طلعت العنانى، رئيس المدينة، التحقيق مع المسؤول عن تلك الأخطاء اللغوية ومعاقبة المتسببين فى تلك الأخطاء التى وصفها بـ«الفادحة».

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كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد شنوا حملة من التعليقات الساخرة على أخطاء لغوية باللغة الإنجليزية كتبت على بوابة دخول مدينة سانت كاترين، حيث كتبت كلمة «good bye» خطأ «good buy»، وكلمة «saint» كُتبت «sant».

بوابة سانت كاترين بعد تصحيح الأخطاء الإملائية

وانتقد السكان والزوار هذه الأخطاء اللغوية بتعليقات ساخرة، من بينها: «إنجليزى ده يا مرسى». وقال أسامة صالح، الباحث الأثرى بجنوب سيناء، إنه لا يصح أن تحدث تلك الأخطاء فى مدينة التراث العالمى والإنسانى والمسجلة فى «يونسكو» كمدينة تراث عالمى، ولابد من محاسبة المسؤولين عن تلك الأخطاء.

وأضافت زهرة مجدى، من المهتمين بالبيئة، أنه يجب على مجلس مدينة سانت كاترين تصليح تلك الأخطاء بأسرع وقت.

وأوضح هشام محيى، نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، أن نقابة المرشدين السياحيين على استعداد للتعاون مع كل المدن السياحية فى كتابة اللافتات وكلمات الترحيب على البوابات بشكل صحيح لغويًّا.