شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: «أخطرنا المحافظات بالطقس غير المستقر منذ أيام.. واستمرار الأمطار الغزيرة حتى الخميس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد، حول الأمطار الغزيرة التي هطلت على جميع أنحاء القاهرة، وتسببت في إرباك الحركة المرورية بشوارع القاهرة.

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وقال «عطا» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» «فصل الخريف يتميز بالأمطار الغزيرة والسيول، والأرصاد نوهت منذ يومين بموجة طقس غير مستقرة ستجتاح البلاد ابتداء من الاثنين حتى الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات، فضلا عن سقوط أمطار متوسطة الشدة وغزيرة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، مع احتمالية امتدادها إلى الوجه البحري والقاهرة والدلتا حتى شمال الصعيد».

وأوضح أن جميع المحافظات شهدت سقوط أمطار من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، مؤكدا أن حالة الطقس غير المستقر مستمرة حتى يوم الخميس، حيث ستقل فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة، معلقا «هناك احتمال بسقوط أمطار أشد مما حدث اليوم».

وأكد أن الأرصاد أخطرت جميع المحافظات، بتوقعاتها بشأن موجة الطقس غير المستقرة منذ أيام.