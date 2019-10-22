"مصر للطيران" تعفى عملائها المتأخرين عن رحلات اليوم من غرامات تغيير الحجز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة مصر للطيران، مساء اليوم الثلاثاء، إعفاء عملائها المسافرين على رحلاتها مساء اليوم، والتى شهدت تأخير من اى غرامات او فروق تغيير مواعيد الحجز، وذلك نظرا لعدم تمكنهم من اللحاق برحلاتهم لتعطل الطرق المؤدية للمطار. وأهابت الشركة فى بيان لها بعملائها الكرام بمراجعة حجوزاتهم وتعديلها عن طريق خدمة الـ call center الخاصة بمصر للطيران أو التوجه إلى مكتب المبيعات المتواجد بمبنى الركاب 3 الذى يعمل على مدار 24 ساعة أو المكاتب الأخرى المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.

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