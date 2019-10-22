شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن تعطيل الدراسة غدًا بالقاهرة الكبرى بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة، غدًا الأربعاء، بالمعاهد الأزهرية التابعة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك بناء على تقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطق القاهرة الكبري. كما قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة تعطيل الدراسة، غدًا الأربعاء، بالقاهرة الكبرى بكليات الدراسة ومدينة نصر والقليوبية نظرًا لاحتمالية سقوط أمطار غزيرة وفقا لتقارير الأرصاد الجوية. Advertisements

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