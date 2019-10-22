"التعليم": انتظام الدراسة غدًا بالمحافظات عدا القاهرة والجيزة والقليوبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها اليوم الثلاثاء تعطيل الدراسة فى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) للطلاب غدًا الأربعاء. وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انه تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بتعطيل الدراسة بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. Advertisements وأكدت الوزارة على سير العملية التعليمية بباقي المحافظات بصورة طبيعية وفي المواعيد المعلنة.

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