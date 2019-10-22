شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تناشد المواطنين الإبلاغ عن أى أعطال على رقم 121 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المواطنين بالابلاغ عن أى عطل كهربائى نتيجة سوء الاحوال الجويه بالاتصال بالخط الساخن على الرقم 121 سواء من التليفون الأرضى أو المحمول على مدار 24 ساعة مع عدم الاقتراب من المهمات الكهربية.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن فرق الطوارىء والصيانة بكافة بالشركات التابعة لقطاع الكهرباء تتابع على مدار 24 ساعة وجود أى شكاوى أو أعطال أو انقطاعات ويتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى، كما يتابع مركز التحكم القومى حالة الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية سواء من الدوائر الرئيسية أو الدوائر البديلة.

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وأشار البيان إلى أنه يتم أحياناً فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية حرصاً على سلامة المواطنين.

كما أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار على مدار اليوم مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقى أية شكاوى، كما أنه يوجد غرف عمليات لمتابعة الموقف أولاً بأول.