شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. التجمع الخامس يغرق فى الأمطار.. وشلل مرورى بمحور المشير وشارع التسعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغرقت الأمطار منطقة التجمع الخامس تماما، وتسببت فى شلل مرورى فى اتجاه شارع التسعين وفى محور المشير طنطاوى، كما يكشف الفيديو محاولة السيارات العبور ببطء فى برك المياه.

شهدت عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، فى طقس اليوم سقوط أمطار غزيرة ورعدية على عدة أنحاء متفرقة، وذلك تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر على أغلب أنحاء الجمهورية يستمر حتى الجمعة المقبلة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، فى ازدحام مرورى وبطء فى حركة المرور بسبب الأمطار على الطرق والمحاور الرئيسية، ولجأ المواطنين للإستعانة بغطاء الرأس للتغلب على الأمطار .

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبلة، ليسود طقس معتدل شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.

وكشفت الهيئة أنه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار حتى الجمعة المقبل، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجة البحرى والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، تمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين وتكون هذة الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.

وناشدت الهيئة المواطنين القيادة بالهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الإنزلاق بسبب سقوط الأمطار، ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، كما ينصح بتغيير نوعية الملابس اعتبارا من يوم الثلاثاء للانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة خاصة خاصة على شمال البلاد.