شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: الدفع بـ80 سيارة لشفط مياه الأمطار بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التنمية المحلية، منذ قليل، بيانا أكدت فيه متابعتها لسوء الأحوال الجوية وسقوط كميات كبيرة من الأمطار على محافظة القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية .

وقالت الوزارة، إنها تابعت على مدار اليوم الثلاثاء بمتابعة إدارة الأزمة مع محافظة القاهرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع مياه الأمطار المتراكمة فى بعض الأنفاق والشوارع الرئيسية بالأحياء، والتى تسببت فى إعاقة حركة المرور وسير المواطنين فى الشوارع والطرق الرئيسية .

وأكدت الوزارة، أنه تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه فى مناطق تراكم مياه الأمطار بنطاق المنطقة الشرقية بأحياء مدينة نصر شرق ومصر الجديدة وشارع صلاح سالم ونفق العروبة وطريق النصر أمام النصب التذكارى وميدان الشهيد هشام بركات وطريق النصر مع عباس العقاد، حيث تم الدفع بعدد 80 سيارة لشفط المياه وجارى التعامل مع الأزمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم أيضاً الاستعانة بإمكانيات الأحياء المجاورة فى المناطق التى تشهد وجود تجمعات كبيرة من المياه بالقاهرة للمساعدة فى سرعة شفط المياه ومواجهة الأزمة وإعادة الأمور إلى طبيعتها، موضحة أنه تم التنسيق مع إدارة مرور القاهرة لإيجاد طرق ومحاور بديلة لأماكن الاختناقات فى بعض الشوارع والمحاور الرئيسية بالمحافظة، وضرورة استمرار تواجد كافة فرق الطوارئ والتدخل السريع فى الشارع تحسباً لسقوط أمطار أو سيول .

وفى السياق ذاته وجه وزير التنمية المحلية كافة المحافظات برفع درجة الاستعداد والطوارئ واستمرار مراجعة الاستعدادات الخاصة بمواجهة السيول والأمطار تحسباً لاستمرار سقوط الأمطار أو السيول على محافظاتهم خلال الأيام المقبلة، مؤكداً على ضرورة إتخاذ المحافظات لكافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول وتكثيف جولات المرور الميدانى على الأماكن التى قد تمثل أماكن تجمع المياه والأمطار.

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كما وجهت غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة باستمرار متابعة الموقف فى كافة غرف العمليات بالمحافظات على مدار الساعة والتنسيق بصورة مستمرة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

وكان وزير التنمية المحلية قد وجه بمرور فرق من قطاع التخطيط وإدارة الأزمات والمتابعة بالوزارة على كافة المحافظات على مدار الشهرين الماضيين لاختبار ومتابعة إجراءاتها لمواجهة موسم الأمطار والسيول والتأكد من صلاحية مخرات السيول استعدادا لفصل الشتاء .

وتلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة حول الاتصالات التى أجرتها الغرفة على مدار اليوم مع المحافظات لمتابعة أحوال الطقس وسقوط أمطار أو سيول، حيث تبين من التقرير استقرار حالة الطقس والأحوال الجوية فى عدد كبير من المحافظات باستثناء البعض الذى يشهد سقوط أمطار خفيفة فى بعض المناطق بتلك المحافظات ومن بينها القليوبية حيث تم الدفع وتوفير عدد من سيارات شفط المياه لتلك المناطق وتسيير حركة المرور.

كما أشار التقرير إلى أن حالة الأحوال الجوية مستقرة فى محافظات أسيوط وسوهاج وبنى سويف، كما شهدت بعض المحافظات سقوط أمطار وعادت الأمور إلى طبيعتها.