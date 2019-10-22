شكرا لقرائتكم خبر عن شغل رخيص.."مكملين" تستخدم صورا وفيديوهات قديمة عن الأمطار لنشر الأكاذيب عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولتها الدائمة لنشر الأكاذيب، أذاعت قناة مكملين الإخوانية فيديوهات لسقوط الأمطار فى محافظة الإسكندرية تعود لأعوام سابقة بين فواصل نشرة الأخبار، لإيهام المواطن أنها قد سقطت اليوم فيما شهدته القاهرة وبعض المحافظات.







بالرجوع إلى الفيديوهات والصور يتبين أن تلك اللقطات التى نشرتها قناة مكلمين الإخوانية تعود إلى تساقط الامطار ولكن فى سنوات سابقة وليس اليوم.

وتحاول دائما قناة مكملين الإرهابية خلق حالة من الرعب داخل المجتمع المصرى من خلال نشر بعض الشائعات وخلق حالة من الغضب بين المواطنين للتشكيك فى المؤسسات المصرية.

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وكانت قد دفعت محافظة القاهرة بفرق عمل وعدد كبير من سيارات رفع المياه إلى المناطق التى شهدت هطولا للأمطار وتخزينا للمياه فى الشوارع والأنفاق الأرضية، وتعمل سيارات رفع المياه على شفط مياه الأمطار من أماكن تجمعها خاصة فى نفقى الأزهر والعروبة ومنطقة المنصة بمدينة نصر، ونفق شارع التسعين فى التجمع الخامس.