شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بريطانيا يصوتون على مشروع قانون البريكست بـ329 صوتا مقابل 299 رافضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أعضاء البرلمان البريطاني الجدول الزمني الذي اقترحته الحكومة لإجازة قانون للتصديق على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي(بريكست) اليوم، الثلاثاء، مما أثار شكوكا بشأن تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر.

وصوت النواب بأغلبية 322 صوتا مقابل 308 أصوات ضد البرنامج الذي اقترحت بموجبه الحكومة إجازة القانون بشكل سريع. وقال نواب كثيرون إن الاقتراح لم يعطهم وقتا كافيا لدراسة مشروع قانون مهم مثل هذا.