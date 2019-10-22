شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أرصاد جوية: توقعات بسقوط سيول على شمال الصعيد وشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية السابق، إن معدلات سقوط الأمطار بمحافظة القاهرة ستشهد انخفاض ملحوظًا غدًا الأربعاء.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية أحمد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، أن الهيئة حذرت من حالة عدم الاستقرار فى الطقس، والتى وصلت ذروتها اليوم، ومستمرة حتى نهاية يوم الجمعة المقبل فى السواحل الشمالية الشرقية، وشمال سيناء.

وأشار إلى أن شمال الصعيد من المنتظر أن يواجه سيول، بالإضافة إلى مدينتى شرم الشيخ وسلاسل جبال البحر الأحمر.