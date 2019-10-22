شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة بمدارس وجامعات القاهرة الكبرى غدًا بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة غدًا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بجميع المدارس والجامعات، بناءً على تقارير من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أكثر مما حدث اليوم.

وكان محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال إن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد مستمرة حتى الجمعة المقبلة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة مستمرة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وأشار شاهين إلى استمرار فرص تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال هذه الفترة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجة البحرى والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء تمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين وتكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.

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وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هيئة الأرصاد الجوية على تواصل مستمر مع كافة المحافظات فى ظل عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد وتستمر حتى الجمعة.

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة على اتصال دائم بغرفة دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ويتواجد ممثل عن الهيئة بالغرفة لمتابعة الأوضاع أول بأول خلال الساعات المقبلة.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهابت بكل المسئولين من الأحد الماضى اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير نظرا لغزارة الأمطار.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين القيادة بالهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الإنزلاق بسبب سقوط الأمطار، ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، كما ينصح بتغيير نوعية الملابس للانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة خاصة خاصة على شمال البلاد.