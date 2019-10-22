شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدنى": فيديو تجمعات المياه المتدوال لأحد الصالات الجارى تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الطيران فى بيان لها منذ قليل اليوم الثلاثاء، جاء فيه إن مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوى أكد أن الفيديو الذى تداوله منذ قليل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى حول وجود تراكم لمياه الأمطار داخل احدى صالات السفر بمطار القاهرة هو خاص بصالة رقم 2 بمبنى الركاب رقم 1 الواقعة بالطابق السفلى بالمطار القديم والتى تدخل حاليا ضمن أعمال التطوير الخاصة بمبنى الركاب رقم 1 والتى تقوم بها شركة فرنسية.

وأوضح المصدر أن هذه الصالة مخصصة حاليا لتشغيل رحلات لإحدى شركات الطيران الخاصة بمعدل رحلة إلى رحلتين يوميا نظرا لاعمال التطوير ورفع الكفاءة ولا تقلع منها حاليا رحلات منتظمة لشركات أخرى، كما أن هذا المكان بعيد تماما عن صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1 و2 و3 التى تشهد تردد المسافرين من والى مطار القاهرة والتى لم تتأثر مطلقا بسوء الأحوال الجوية ومرفق الصور الدالة على ذلك.

وأضاف المصدر، قائلا: حدثت تجمعات المياة بالصالة نتيجة تراكم مياة الأمطار بشكل كبير تجاوز الحاجز الخرسانى المقابل للصالة الواقعة بالطابق السفلى تحت الأرض حيث تم تسريب المياه لفترة زمنية محدودة وعلى الفور تم سحب المياه من داخل الصالة ولا يوجد حاليا اى أثار لها.