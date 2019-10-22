شكرا لقرائتكم خبر عن كثافة مرورية نهاية كوبرى أكتوبر فى اتجاه مدينة مصر بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت سوء الأحوال الجوية في ظهور كثافات مرورية عالية نهاية كوبري أكتوبر في اتجاه مدينة نصر ، وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة . Advertisements وشهدت عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، سقوط أمطار غزيرة ورعدية على عدة أنحاء متفرقة، وذلك تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر على أغلب أنحاء الجمهورية يستمر حتى الجمعة المقبلة.

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