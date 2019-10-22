شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تواصل دائم مع كافة المحافظات لمتابعة الأمطار على مدار الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد الجوية على تواصل مستمر مع كافة المحافظات فى ظل عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد وتستمر حتى الجمعة.

وأكد شاهين ، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة على اتصال دائم بغرفة دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ويتواجد ممثل عن الهيئة بالغرفة لمتابعة الأوضاع أول بأول خلال الساعات المقبلة.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهابت بكل المسئولين من الأحد الماضى اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير نظرا لغزارة الأمطار.

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وشهدت عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، سقوط أمطار غزيرة ورعدية على عدة أنحاء متفرقة، وذلك تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس مستقر على أغلب أنحاء الجمهورية يستمر حتى الجمعة المقبلة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، فى غرق الشوارع وازدحام مرورى وبطء فى حركة المرور بسبب الأمطار.