شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رئيس الوزراء يرأس إجتماع الحكومة الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، إجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة .

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على التعاقد مع أحد المكاتب الإستشارية بالخارج، لتقديم الخدمات الاستشارية للمرحلة الثانية من مشروع تنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، والتي تنتهي في ديسمبر 2019، وذلك استكمالاً للأعمال الاستشارية التي قام بها المكتب في المرحلة الأولى.

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