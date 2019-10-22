شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الأمطار تغرق شوارع بمدينة نصر ..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدة مناطق بمدينة نصر، غرق الشوارع بمياه الأمطار بالتزامن مع تساقط الأمطار بشدة ولفترة طويلة، حيث تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، مقاطع فيديو توضح غرق بعد الشوارع. Advertisements

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