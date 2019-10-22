شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبحث غدا عروض الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام المستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الأربعاء،العروض المقدمة من الشركات المشاركة فى مناقصة توريد شراء زيت الطعام المستود،وطرحه على بطاقات التموين، بمعدل 30 الف طن زيت طعام صويا و10 الاف طن زيت عباد على أن تكون فترة توريد زيت الطعام من يوم 5 إلى 20 ديسمبر المقبل.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد اعلنت أيضا عن طرح مناقصة جديدة لشراء زيت الطعام المحلى وطرحة على بطاقات التموين، بحد أدنى 3 الاف طن زيت طعام صويا و2000 طن زيت عباد على أن يتم البت فى العروض المقدمة من الشركات الراغبة فى المشاركة فى المناقصة غدا الاربعاء ، وأن يكون فتره وصول زيت الطعام من يوم 1 الى 15 ديسمبر المقبل

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه الشركات التابعة لوزارة التموين ، صرف السلع التموينية المدعمة، ضمن مقررات شهر أكتوبر الجارى ، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهً كما يوجد مخزون استراتجيى للسلع الأساسية.

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