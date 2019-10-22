بالفيديو.. 9 نصائح لقيادة آمنة خلال الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، مساء الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة مع استمرار النشاط الملحوظ للرياح، وناشدت الإدارة العامة للمرور قادئي السيارات الالتزام بقواعد القيادة الآمنة.

وأعد "الخليج 365" قائمة لعدد من النصائح لقائدي السيارات حرصا على سلامتهم في ظل سوء الأحوال الجوية.