محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
شهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، مساء الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة مع استمرار النشاط الملحوظ للرياح، وناشدت الإدارة العامة للمرور قادئي السيارات الالتزام بقواعد القيادة الآمنة.
وأعد "الخليج 365" قائمة لعدد من النصائح لقائدي السيارات حرصا على سلامتهم في ظل سوء الأحوال الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. 9 نصائح لقيادة آمنة خلال الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.