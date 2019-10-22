المرور تدفع بسيارات لشفط المياه وأوناش لرفع الأعطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

قال مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، إن الإدارة تتابع حركة السيارات بجميع الطرق على مدار الساعة، وتوجيه سيارات الإغاثة للطرق ذات الكثافة المرورية المرتفعة.

وتشهد شوارع القاهرة الكبرى تكدسا مروريا بسبب هطول الأمطار، مما اضطر عدد كبير من المواطنين إلى استخدام مترو الأنفاق للتنقل.

وأضاف المصدر لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تكثيف تواجد الخدمات المرورية أعلى الطرق السريعة والمحاور الرابطة بين المحافظات مدعومة بالأوناش، ونشر سيارات الإغاثة أعلى الطرق لمنع الحوادث مع توجيه سائقي السيارات بتوخي الحذر، وعدم القيادة بسرعات جنونية منعا للحوادث.

وتابع المصدر أنه تم التنسيق بين الإدارة العامة للمرور والأحياء والمحافظات للدفع بسيارات شفط مياه الأمطار من الطرق، مناشدا السائقين الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000؛ في حالة وجود أعطال أو حوادث.